Погребняк: было бы интереснее, если бы Мостовой пришёл в «Спартак» тренером

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался об игре и результатах «Спартака» в этом сезоне. Также Погребняк предложил посмотреть на экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового во главе красно-белых.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Какие могут быть ещё вопросы? Мне тяжело судить, произойдёт ли отставка Станковича. Малышев сказал, что такого вопроса не стоит. Но, судя по результатам, такое возможно. Кто-то советовал Мостового назначить на пост главного тренера «Спартака». Было бы интереснее, если бы он пришёл (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Накануне красно-белые уступили «Ростову» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетели из турнира.