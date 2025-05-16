Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: было бы интереснее, если бы Мостовой пришёл в «Спартак» тренером

Погребняк: было бы интереснее, если бы Мостовой пришёл в «Спартак» тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался об игре и результатах «Спартака» в этом сезоне. Также Погребняк предложил посмотреть на экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового во главе красно-белых.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Какие могут быть ещё вопросы? Мне тяжело судить, произойдёт ли отставка Станковича. Малышев сказал, что такого вопроса не стоит. Но, судя по результатам, такое возможно. Кто-то советовал Мостового назначить на пост главного тренера «Спартака». Было бы интереснее, если бы он пришёл (смеётся)», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Накануне красно-белые уступили «Ростову» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетели из турнира.

Материалы по теме
Губерниев назвал Станковича «самозванцем» и призвал назначить вместо него Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android