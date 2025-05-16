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Валерий Газзаев назвал ключевой момент выигранного ЦСКА финала Кубка УЕФА

Валерий Газзаев назвал ключевой момент выигранного ЦСКА финала Кубка УЕФА
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос, что было ключевым моментом в финальном матче Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, при этом первый тайм ЦСКА проиграл 0:1.

— Ключевой момент в финале?
— 75-я минута. «Спортинг» вполне мог сравнять счёт. Нападающий с метра попал в штангу, мяч отлетел в руки Акинфееву. И Игорь не упал с ним, не стал тянуть время. А мгновенно выбил на фланг — Карвальо. Изумительная по точности передача. Как он всё просчитал… Ну и Даниэл убежал от опекуна, прострелил на Вагнера. Кстати, когда Вагнер забивал, вся наша скамейка так привстала. Он же со всей силы пробил. Испугались, что не попадёт ещё (смеётся). И вот вам 3:1! — приводят слова Газзаева «Известия».

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, четыре раза выигрывали Кубок страны, дважды — Суперкубок. После ухода из ЦСКА Валерий Газзаев работал в киевском «Динамо» и владикавказской «Алании».

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