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Кечинов: Станковичу надо обязательно дать работать второй сезон в «Спартаке»

Кечинов: Станковичу надо обязательно дать работать второй сезон в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что руководству московского клуба не стоит увольнять главного тренера команды Деяна Станковича. Сербский специалист возглавил красно-белых перед началом этого сезона. После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«У Станковича темперамент, близкий к итальянскому, а там все очень эмоциональные. Мы более сдержанные люди, чем сербы или итальянцы. Нам кажется его поведение странным, но это нужно воспринимать спокойно. Конечно, в матче с «Динамо» был некрасивый жест, но это эмоции — нужно воспринимать Станковича таким, какой он есть. Другим он не будет.

Отставка Станковича возможна, но мне не хотелось бы этого. Сколько раз мы меняли тренера? И всё равно результат за последние годы был один и тот же. Была команда при Абаскале. Все говорили, что игры нет, и команда заняла пятое место. Пришёл Станкович, и появилась игра. Мы видели, за счёт чего «Спартак» хочет добиваться положительного результата. Однако зимняя пауза убавила наши надежды. Я считаю, что Станковичу надо обязательно дать работать второй сезон. Он эмоционален, и это нужно футболистам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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