«Спартак» готов продать Дуарте, им интересуются латиноамериканские клубы

Латиноамериканские клубы интересуются защитником «Спартака» Алексисом Дуарте, красно-белые открыты к продаже игрока летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть «Спартак», — добавил источник «Чемпионата».

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний центральный защитник провёл 17 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Суммарно Алексис провёл на поле 1177 минут.