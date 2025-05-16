«Матч ТВ» покажет товарищеские игры сборной России с Нигерией и Беларусью в прямом эфире

Товарищеские матчи национальной команды России со сборными Нигерии и Беларуси в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.