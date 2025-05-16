Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: футболисты «Ростова» — герои, они заслуживают хороших контрактов

Червиченко: футболисты «Ростова» — герои, они заслуживают хороших контрактов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о «Ростове». Ранее команда вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России, обыграв «Спартак» — 2:1. В турнирной таблице чемпионата страны «Ростов» занимает восьмое место.

«Ростов» отличается тем, что восстаёт из пепла, как птица Феникс. Я считаю, что большой грех держать игроков, которые полностью отдавались за команду и город, за маленькие деньги. Надо отпускать всех, по кому будут хорошие предложения. Мне кажется, тренер «Ростова», как и Карпин, сможет найти замену ушедшим футболистам в лице молодёжи. Результат при Альбе не хуже: команда играет легче и выглядит свежее.

Именно это помогло «Ростову» справиться с грандиозной несправедливостью в Кубке России. Последние игры со «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом» были на выезде, а красно-белые последние два кубковых матча играли дома. При этом Суперфинал практически будет выездным для «Ростова» — ЦСКА из Москвы. Все футболисты «Ростова» — герои, они заслуживают хороших контрактов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» проклят! Аномально пролетели мимо финала Кубка и устроили жуть в конце. Видео
«Спартак» проклят! Аномально пролетели мимо финала Кубка и устроили жуть в конце. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android