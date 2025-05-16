Червиченко: футболисты «Ростова» — герои, они заслуживают хороших контрактов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о «Ростове». Ранее команда вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России, обыграв «Спартак» — 2:1. В турнирной таблице чемпионата страны «Ростов» занимает восьмое место.

«Ростов» отличается тем, что восстаёт из пепла, как птица Феникс. Я считаю, что большой грех держать игроков, которые полностью отдавались за команду и город, за маленькие деньги. Надо отпускать всех, по кому будут хорошие предложения. Мне кажется, тренер «Ростова», как и Карпин, сможет найти замену ушедшим футболистам в лице молодёжи. Результат при Альбе не хуже: команда играет легче и выглядит свежее.

Именно это помогло «Ростову» справиться с грандиозной несправедливостью в Кубке России. Последние игры со «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом» были на выезде, а красно-белые последние два кубковых матча играли дома. При этом Суперфинал практически будет выездным для «Ростова» — ЦСКА из Москвы. Все футболисты «Ростова» — герои, они заслуживают хороших контрактов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.