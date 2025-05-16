«Давление будет сильное». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о встрече с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится завтра, 17 мая.

«Давление будет и над нами, и над соперником. Оно будет сильное. Будет важно не чувствовать это давление. Как тренеру мне нужно убрать это давление со своих игроков. Жду, что будет тяжёлый футбол. Команда, которая выиграет, приобретёт много, а проигравший многое теряет», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 28 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 61 очко.