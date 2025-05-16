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Ямаль — о чемпионстве «Барселоны»: это мечта, ставшая реальностью!

Ямаль — о чемпионстве «Барселоны»: это мечта, ставшая реальностью!
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о завоевании досрочного чемпионства в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. За два тура до конца чемпионата каталонцы опережают ближайшего преследователя («Реал») на семь очков.

«Это мечта, ставшая реальностью! Победа в Ла Лиге с «Барсой» — это невероятно, но это только начало того, чего мы хотим достичь», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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