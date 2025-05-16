Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кошмар». Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке»

«Кошмар». Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в московском «Спартаке». Клуб занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые также не сумели добиться желаемого результата — они вылетели из турнира на стадии финала Пути регионов, проиграв «Ростову» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Друзья, что-то необъяснимое происходит со «Спартаком». Это просто непонятно… Хотя чему удивляться, если «Зенит» с форой в два мяча проиграл ЦСКА. Так что, в принципе, ничего удивительного нет. Но что произошло со «Спартаком» в этой части сезона? Ещё совсем недавно, после победы над «Зенитом», Станковича и команду носили на руках. А сейчас готовы выбросить… Кошмар», — сказал Мостовой на видео в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Отставка Станковича — единственный верный ход для «Спартака». Он сломался и сломал команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android