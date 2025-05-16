«Кошмар». Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке»
Поделиться
Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в московском «Спартаке». Клуб занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые также не сумели добиться желаемого результата — они вылетели из турнира на стадии финала Пути регионов, проиграв «Ростову» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Друзья, что-то необъяснимое происходит со «Спартаком». Это просто непонятно… Хотя чему удивляться, если «Зенит» с форой в два мяча проиграл ЦСКА. Так что, в принципе, ничего удивительного нет. Но что произошло со «Спартаком» в этой части сезона? Ещё совсем недавно, после победы над «Зенитом», Станковича и команду носили на руках. А сейчас готовы выбросить… Кошмар», — сказал Мостовой на видео в своём телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:35
-
14:31
-
14:25
-
14:24
-
14:22
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:49
-
13:44
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:12
-
13:12
-
13:09
-
13:06
-
13:00