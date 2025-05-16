«Кошмар». Мостовой высказался о ситуации в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в московском «Спартаке». Клуб занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые также не сумели добиться желаемого результата — они вылетели из турнира на стадии финала Пути регионов, проиграв «Ростову» (1:2).

«Друзья, что-то необъяснимое происходит со «Спартаком». Это просто непонятно… Хотя чему удивляться, если «Зенит» с форой в два мяча проиграл ЦСКА. Так что, в принципе, ничего удивительного нет. Но что произошло со «Спартаком» в этой части сезона? Ещё совсем недавно, после победы над «Зенитом», Станковича и команду носили на руках. А сейчас готовы выбросить… Кошмар», — сказал Мостовой на видео в своём телеграм-канале.