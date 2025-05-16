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В ЦСКА рассказали, как вели переговоры с Дидье Дрогба по участию в гала-матче

В ЦСКА рассказали, как вели переговоры с Дидье Дрогба по участию в гала-матче
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что переговоры армейцев и экс-нападающего «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба по участию в гала-матче, посвящённом 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА, шли долго. Напомним, об участии Дрогба в гала-матче стало известно 14 мая.

«Очень долго вели переговоры, мы благодарны, что Дидье принял это решение. Будет классный праздник футбола, вспомним нашу именитую победу 20-летней давности. Мне кажется, что, когда такие звёзды мирового футбола приезжают в нынешних условиях, для болельщиков это повод сходить, получить удовольствие, посмотреть на кумиров прошлого», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Гала-матч пройдёт в Москве 18 мая. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея в сезоне‑2004/2005. Дидье Дрогба получил наибольшую популярность, выступая за лондонский «Челси». В составе «синих» нападающий четырежды выигрывал чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА.

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