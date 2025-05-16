Кафанов: жаль, что Шунин закончил карьеру — мог поиграть ещё несколько лет

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о решении голкипера «Динамо» Антона Шунина завершить профессиональную карьеру. Специалист считает, что голкипер мог ещё поиграть на высоком уровне несколько лет. Напомним, Шунин объявил о завершении карьеры 7 мая в возрасте 38 лет.

«Я знаю, что Шунин хотел продолжить карьеру. Мы с ним всегда общаемся. Мне хотелось, чтобы Антон ещё поиграл — это не возраст для вратаря в его ситуации. Он всегда профессионально относился к своему делу. Ещё несколько лет мог играть. Я бы хотел, чтобы он ещё поиграл, потому что Антон был одним из основных кандидатов в сборную.

Очень рад, что «Динамо» устраивает такие проводы. Антон этого заслужил! Он отыграл 19 лет в одном клубе. Таких людей надо провожать достойно, поблагодарить при полном стадионе. Когда «Динамо» вылетало в Первую лигу, подходил к Антону и звал в «Ростов». Но он отвечал, что вернётся с «Динамо». Он не изменял клубу, таких вратарей у нас немного. Жаль, что он закончил», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.