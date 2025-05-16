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Спортдиректор «Ростова» Рыскин отреагировал на выход команды в Суперфинал Кубка России

Спортдиректор «Ростова» Рыскин отреагировал на выход команды в Суперфинал Кубка России
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о выходе в Суперфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов со счётом 2:1. В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Все очень рады победе над «Спартаком» и выходу в Суперфинал Кубка России! Сейчас команда в дороге: вылетели из Москвы, затем будут добираться до Ростова на автобусе. Что касается премиальных за это достижение, это внутренние дела команды. Не хотел бы их раскрывать», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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