Спортдиректор «Ростова» Рыскин отреагировал на выход команды в Суперфинал Кубка России

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о выходе в Суперфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов со счётом 2:1. В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.

«Все очень рады победе над «Спартаком» и выходу в Суперфинал Кубка России! Сейчас команда в дороге: вылетели из Москвы, затем будут добираться до Ростова на автобусе. Что касается премиальных за это достижение, это внутренние дела команды. Не хотел бы их раскрывать», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.