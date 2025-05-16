«Иначе нет смысла». В РФС ответили на вопрос о возможном матче России и Аргентины

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв ответил на вопрос, стоит ли прописывать в договоре о возможном матче сборных России и Аргентины участие звёзд уровня нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина может сыграть с аргентинцами осенью 2025 года.

«Иначе не имеет смысла. Мы сейчас не в тех обстоятельствах, чтобы диктовать условия, но если та или иная федерация готова подписывать с нами соглашение и берёт за это деньги, в этой логике, естественно, нам нужно прописывать максимальное количество того, что нам нужно и интересно. А иначе зачем это?» — приводит слова Соловьёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.