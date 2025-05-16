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Бруну Фернандеш признан игроками «Манчестер Юнайтед» лучшим в команде в сезоне

Бруну Фернандеш признан игроками «Манчестер Юнайтед» лучшим в команде в сезоне
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан партнёрами по клубу лучшим игроком команды в сезоне. Об этом сообщил «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне чемпионата Англии 30-летний Бруну Фернандеш провёл 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 13 игр, семь голов и четыре результативные передачи в Лиге Европы. В Кубке Англии и в Кубке лиги он провёл суммарно шесть матчей, забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи.

21 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги Европы.

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