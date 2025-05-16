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Мостовой: если «Ростов» купит трёх качественных игроков, может замахнуться на тройку РПЛ

Мостовой: если «Ростов» купит трёх качественных игроков, может замахнуться на тройку РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что «Ростов» может рассчитывать на место в призовой тройке РПЛ в следующем сезоне, если сделает несколько качественных приобретений.

«У «Ростова» хорошая команда. Если им подписать двух-трёх качественных футболистов, ростовчане могут замахнуться на тройку в чемпионате России. Почему бы и нет? У них всё для этого есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков по итогам 28 матчей.

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