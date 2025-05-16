Андрей Лангович: дай бог, чтобы «Ростов» претендовал на медали РПЛ уже в следующем сезоне

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о результатах команды в чемпионате России. «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков за 28 матчей.

«Если говорить про чемпионат России, мы всё время говорили, что идём от игры к игре. Наша цель — выигрывать каждый матч. Нужно приложить все усилия, чтобы хорошо закончить сезон. Мы будем делать всё возможное, а уже там посмотрим. Что касается слов Валерия Георгиевича [Карпина] (бывший главный тренер «Ростова». — Прим. «Чемпионата») о том, что самое главное — не вылететь из РПЛ, это была начальная задача. Об этом говорил не только он. Первоначальная задача — набрать столько очков, чтобы не вылететь, а уже потом думать о другом.

Дай бог, чтобы «Ростов» претендовал на медали в РПЛ не только в год столетия, а уже в следующем сезоне. Но надо дождаться начала нового сезона — сейчас об этом говорить нет смысла», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.