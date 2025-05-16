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Футболистка сборной России и ЦСКА родила ребёнка

Футболистка сборной России и ЦСКА родила ребёнка
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Футболистка ЖФК ЦСКА и сборной России Маргарита Черномырдина родила ребёнка. У неё родился сын, о чём сообщила пресс-служба национальной команды, поздравив девушку.

«С новорождённым! Поздравляем Маргариту Черномырдину с рождением сына! Желаем всей семье крепкого здоровья, благополучия и большого счастья!» — написала пресс-служба женской сборной России.

Напомним, Маргарита Черномырдина выступает за ЖФК ЦСКА с 2019 года. За это время она забила 31 гол в 133 матчах, два раза становилась чемпионом России, дважды выиграла Кубок России, а также стала обладателем Суперкубка России. В составе сборной страны она провела 58 матчей и забила семь голов.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, в активе команды 22 очка.

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