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«Динамо» Махачкала получило лицензию для выступления в новом сезоне РПЛ

«Динамо» Махачкала получило лицензию для выступления в новом сезоне РПЛ
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Махачкалинское «Динамо» получило лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Клуб прошёл обязательную процедуру лицензирования с первого раза», — написано в сообщении «Динамо».

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. Клуб ещё не гарантировал себе участие в высшем дивизионе чемпионата России в новом сезоне. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в воскресенье, 18 мая. Начало встречи — в 14:00 мск.

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