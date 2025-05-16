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Вингер «Барселоны» Ямаль: работаю не на личную статистику, а на команду

Вингер «Барселоны» Ямаль: работаю не на личную статистику, а на команду
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своих приоритетах. 17-летний испанец подчеркнул, что работает не на личную статистику, а на командный успех.

«Я работаю не на свою статистику, а на команду. Мне всё равно, что говорят окружающие. Я сосредоточен на футболе и продолжу помогать своему клубу», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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