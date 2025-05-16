ЦСКА представил новую игровую форму

Московский ЦСКА в социальных сетях презентовал новую игровую форму.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

«Легендарные мгновения, которые отзываются в сердце и в памяти каждого армейца», — написано в сообщении клуба.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

В воскресенье, 18 мая, в Москве пройдёт гала-матч, посвящённый победе ЦСКА в Кубке УЕФА — 2024/2025. Команда легенд ЦСКА встретится со сборной игроков европейских клубов, которых армейцы победили на пути к завоеванию трофея.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 55 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (61).