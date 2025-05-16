Арсений Логашов: очень рад, что спустя 11 лет «Ростов» снова сыграет за трофей

Бывший футболист «Ростова» Арсений Логашов высказался о выходе жёлто-синих в Суперфинал Фонбет Кубка России. Накануне «Ростов» обыграл в финале Пути РПЛ турнира московский «Спартак» (2:1).
«Отмечал выход в Суперфинал Кубка практически наравне с ребятами. Но не мог себе позволить сильно радоваться, потому что вокруг на трибуне были одни болельщики «Спартака». И я с сыном (смеётся). Очень рад за ребят. «Ростов» 11 лет спустя снова сыграет в матче за трофей, третий раз в истории! Надеюсь, что смогут завоевать Кубок в матче с ЦСКА. Команда на ходу, им сейчас без разницы, с кем играть. Матч будет очень интересным. Про игру со «Спартаком» не могу сказать того же, но нерв и очень высокая цена ошибки ощущались», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 16 мая 2025
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