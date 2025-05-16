ЦСКА объявил о заключении соглашения с новым техническим партнёром

Московский ЦСКА и российский спортивный бренд PRIMERA заключили соглашение о техническом партнёрстве. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

«В рамках соглашения PRIMERA поставит для ПФК ЦСКА игровые комплекты, тренировочную форму, повседневную одежду, обувь и аксессуары. В форме бренда будут выступать основная, молодёжная, женский клуб и академия армейцев. Срок контракта подразумевает два сезона», — написано в заявлении клуба.

«Победа в Кубке УЕФА – историческое событие не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского футбола. И очень здорово, что благодаря бренду PRIMERA мы можем вернуть частичку 2005-го, очень знакового года для клуба. Дизайн той формы стал культовым на многие годы и до сих пор вызывает ностальгию у болельщиков. На мой взгляд, наши дизайнеры вместе PRIMERA отлично справились с задачей и сделали очень ценную отсылку к памятной победе.

При этом сама форма по исполнению, безусловно, ориентирована на сегодняшний день. И те наши футболисты, которые уже приняли участие в фотосессии домашнего комплекта формы, успели убедиться в её качестве. Впереди нас ждут анонсы других комплектов, а пока важно отметить, что мы действительно очень рады сотрудничеству с молодым отечественным брендом», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.