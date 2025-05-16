Каземиро отреагировал на назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отреагировал на назначение Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Сейчас специалист возглавляет мадридский «Реал», но с 26 мая он официально вступит в должность главного тренера бразильской сборной.

«Я думаю, новым тренером сборной должен был стать именно он. Бразилии были нужны такие профессионалы с громким именем, которое вызывает уважение. Анчелотти исключительный, он невероятен в своём понимании футбола.

Давайте наслаждаться его периодом. Независимо от результатов, будь то победы или поражения, у него есть харизма и сила заставить игроков выступать наилучшим образом, выжать из них максимум и использовать их лучшие качества», — цитирует Каземиро ESPN.

Напомним, контракт Анчелотти со сборной Бразилии будет рассчитан до 2026 года. О сотрудничестве уже было объявлено официально.