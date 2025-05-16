«Нужно взвесить все плюсы и минусы». Андрей Ещенко — о возможной отставке Деяна Станковича

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что руководству красно‑белых не нужно торопиться с увольнением главного тренера команды Деяна Станковича.

«Я не могу сказать, что во всём виноват Станкович и его надо обязательно убирать. Надо смотреть внутри, разбираться, в чём причина. Со стороны нам легко говорить, но внутри всё может быть по‑другому. Перед отставкой надо взвешивать плюсы и минусы. Но когда результата нет, за это отвечает главный тренер, всегда так было и будет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Зенит» (60 очков) занимает второе место, тройку лидеров замыкает ЦСКА (55 очков). «Спартак» — пятый (51 очко).