Экс-игрок «Ростова» Логашов: уход Карпина пошёл всем только на пользу

Бывший футболист «Ростова» Арсений Логашов рассказал, как на южную команду повлиял уход главного тренера Валерия Карпина. Специалист покинул тренерский мостик ростовчан за несколько дней до возобновления сезона после зимнего перерыва. Команду возглавил его ассистент Джонатан Альба.

«Уход Карпина из «Ростова» послужил толчком вверх. Когда долго находишься в команде и постоянно думаешь об усталости, это сказывается и на игроках. Ребята начинают чувствовать это и сами впадают в не очень хорошее состояние. А уход Карпина пошёл только на пользу всем», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.