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Бывший советник Федуна подвёл неутешительный итог сезона для «Спартака»

Бывший советник Федуна подвёл неутешительный итог сезона для «Спартака»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, подвёл итоги сезона-2024/2025 для красно-белых. Он считает текущий сезон в исполнении московского клуба провальным. Руководству «Спартака» стоит вынести урок из неудачного цикла, отметил Камоцци.

«Безусловно, этот сезон можно считать провальным для «Спартака». Это не тот сезон, который можно запомнить с лучшей стороны. Надеюсь, это послужит уроком для всех, кто находится внутри и снаружи клуба», — приводит слова Франко Камоцци интернет-портал Legalbet.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Из Кубка России клуб вылетел за шаг до Суперфинала.

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