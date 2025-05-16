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«У них казино легализовано, мотивация другая». Карпин — о матче России со сборной Беларуси

«У них казино легализовано, мотивация другая». Карпин — о матче России со сборной Беларуси
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин с юмором высказался о национальной команде Беларуси, с которой россияне сыграют в товарищеском матче 10 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нигерия — да, сильная команда. А вот с Беларусью может быть сложнее — у них казино легализовано. Мотивация другая», — сказал Карпин в новом выпуске шоу «Кстати».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

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