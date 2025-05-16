«У них казино легализовано, мотивация другая». Карпин — о матче России со сборной Беларуси

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин с юмором высказался о национальной команде Беларуси, с которой россияне сыграют в товарищеском матче 10 июня.

«Нигерия — да, сильная команда. А вот с Беларусью может быть сложнее — у них казино легализовано. Мотивация другая», — сказал Карпин в новом выпуске шоу «Кстати».

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.