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В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с прохождением процедуры лицензирования

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с прохождением процедуры лицензирования
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В самарских «Крыльях Советов» рассказали, как проходит процедура лицензирования для участия клуба в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня на заседании комиссии РФС по лицензированию её члены утвердили необходимый перечень документов, в том числе дополнительных, которые необходимы для завершения прохождения процедуры лицензирования нашим клубом. Все они будут предоставлены в срок до 21 мая», — написано в сообщении «Крыльев» в телеграм-канале.

«Все документы, касающиеся деятельности клуба, проекта бюджета на следующий год — приняты комиссией РФС по лицензированию. А вот всё что касается вопроса долговых обязательств перед «РТ-Капитал», который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов», — отметил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

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