Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне соседей тоже в сборную вызывать?» Карпин — об идее матча сборной России с Медиалигой

«Мне соседей тоже в сборную вызывать?» Карпин — об идее матча сборной России с Медиалигой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как относится к идее проведения матча с командой Медиалиги. Специалист считает такую инициативу неуместной.

«Ну если мои друзья-соседи соберутся и скажут — хотим сыграть за сборную, я что, должен их тоже вызвать? Нет. Это ненормально. Сборная — это сборная», — сказал Валерий Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил, почему решил уйти из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android