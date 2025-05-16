«Мне соседей тоже в сборную вызывать?» Карпин — об идее матча сборной России с Медиалигой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как относится к идее проведения матча с командой Медиалиги. Специалист считает такую инициативу неуместной.

«Ну если мои друзья-соседи соберутся и скажут — хотим сыграть за сборную, я что, должен их тоже вызвать? Нет. Это ненормально. Сборная — это сборная», — сказал Валерий Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.