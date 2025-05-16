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Александр Шикунов: Станкович — громадный мужик, а бегает, как истеричка

Александр Шикунов: Станкович — громадный мужик, а бегает, как истеричка
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов раскритиковал нынешнее положение московского клуба и непосредственно главного тренера команды Деяна Станковича. Он назвал результаты «Спартака» катастрофой, а поведение Станковича истеричным. Сербский специалист стал часто проявлять эмоции и срываться во время матчей.

«Результаты «Спартака» — это катастрофа. Команда уходила на зимнюю паузу с мыслями о борьбе за чемпионство и Кубок России. К сожалению, не добились результатов ни там, ни там. По будущему Станковича пусть решают руководители «Спартака». Они провели большую работу внутри в плане трансферов, потратив большие деньги. Эти приобретения были сделаны с подачи Кахигао. Команду подводили к весенней части сезона, чтобы бороться за золото. Доборолись… Взяли игроков в атаку, хотя есть проблемы в защите.

Станкович «поплыл». Держи удар, ты же большой человек и тренер «Спартака». Так нельзя! Громадный мужик, а бегает, как истеричка. На это неприятно смотреть. Я думал, что после матча с «Динамо» он хоть как-то успокоится. Его все СМИ прессанули. Вчера с «Ростовом» выдал такое, что прям комедия. Он прямо вышел и показал, что мне пофиг на вас на всех. Получайте! Это ужасно. Как бы судья ни ошибся, ты представляешь московский «Спартак», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Из Кубка России клуб вылетел за шаг до Суперфинала.

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