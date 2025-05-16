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Кечинов: до перерыва «Спартак» был в полном порядке, в 2025 году началась чёрная полоса

Кечинов: до перерыва «Спартак» был в полном порядке, в 2025 году началась чёрная полоса
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о неудачных результатах московской команды в весенней части сезона. Накануне красно-белые проиграли «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«У «Спартака» в 2025 году наступила чёрная полоса. Она как началась в чемпионате, так и продолжилась в матче с «Ростовом». Вроде у футболистов был настрой, а команда имела хорошие моменты. Но один удар «Ростова» в первом тайме закончился голом. Уже после перерыва, при 1:1, казалось, что «Спартак» дожмёт. Ответная атака «Ростова» — и счёт 1:2.

Началось всё с матча с «Рубином». У «Спартака» были неудачные игры с Махачкалой, с московским «Динамо» и с «Акроном», хоть там и выиграли. Это говорит о том, что у красно-белых после зимней паузы всё пошло не так, как планировалось. До перерыва «Спартак» был в полном порядке. Я говорил, что команда будет в золотой гонке до конца, но получилось так, как мы сейчас видим», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Из Кубка России клуб вылетел за шаг до Суперфинала.

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