Кечинов: до перерыва «Спартак» был в полном порядке, в 2025 году началась чёрная полоса

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о неудачных результатах московской команды в весенней части сезона. Накануне красно-белые проиграли «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России (1:2).

«У «Спартака» в 2025 году наступила чёрная полоса. Она как началась в чемпионате, так и продолжилась в матче с «Ростовом». Вроде у футболистов был настрой, а команда имела хорошие моменты. Но один удар «Ростова» в первом тайме закончился голом. Уже после перерыва, при 1:1, казалось, что «Спартак» дожмёт. Ответная атака «Ростова» — и счёт 1:2.

Началось всё с матча с «Рубином». У «Спартака» были неудачные игры с Махачкалой, с московским «Динамо» и с «Акроном», хоть там и выиграли. Это говорит о том, что у красно-белых после зимней паузы всё пошло не так, как планировалось. До перерыва «Спартак» был в полном порядке. Я говорил, что команда будет в золотой гонке до конца, но получилось так, как мы сейчас видим», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Из Кубка России клуб вылетел за шаг до Суперфинала.