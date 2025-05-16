КДК оштрафовал «Спартак» за необеспечение общения игроков со СМИ после матча с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Спартак» за невыход футболистов к представителям СМИ после матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Неподобающее поведение команды «Спартак» — предупреждение четырёх футболистов и двух официальных лиц клуба. Оштрафован на 100 тыс. рублей. В пресс-конференции участвовал Сакич. Два нарушения по техническим пунктам — штраф 20 тыс. рублей. Клуб также не обеспечил общение футболистов в микст-зоне. Штраф — 50 тыс. рублей.

Станкович оштрафован на 30 тыс. рублей и клуб — на 20 тыс. рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.