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КДК оштрафовал «Спартак» за необеспечение общения игроков со СМИ после матча с «Динамо»

КДК оштрафовал «Спартак» за необеспечение общения игроков со СМИ после матча с «Динамо»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Спартак» за невыход футболистов к представителям СМИ после матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Неподобающее поведение команды «Спартак» — предупреждение четырёх футболистов и двух официальных лиц клуба. Оштрафован на 100 тыс. рублей. В пресс-конференции участвовал Сакич. Два нарушения по техническим пунктам — штраф 20 тыс. рублей. Клуб также не обеспечил общение футболистов в микст-зоне. Штраф — 50 тыс. рублей.

Станкович оштрафован на 30 тыс. рублей и клуб — на 20 тыс. рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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