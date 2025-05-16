КДК РФС наказал «Акрон» за поведение Лончара и Беншимола в матче с «Ахматом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Акрон» за неспортивное поведение нескольких футболистов. Инциденты произошли в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра завершилась победой тольяттинского коллектива со счётом 3:2.

«Лончар на 74-й минуте матча сбил микрофон основного вещателя. За неспортивное поведение — штраф 60 тыс. рублей. Беншимол после удаления бросил бутылку и повредил стекло. Штраф — 60 тыс. рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.