КДК РФС наказал «Акрон» за поведение Лончара и Беншимола в матче с «Ахматом»
Поделиться
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Акрон» за неспортивное поведение нескольких футболистов. Инциденты произошли в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра завершилась победой тольяттинского коллектива со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8' 1:1 Пестряков – 17' 2:1 Джаковац – 45+4' 2:2 Мелкадзе – 72' 3:2 Хубулов – 85'
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет
«Лончар на 74-й минуте матча сбил микрофон основного вещателя. За неспортивное поведение — штраф 60 тыс. рублей. Беншимол после удаления бросил бутылку и повредил стекло. Штраф — 60 тыс. рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:10
-
16:05
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:31
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:02
-
15:02
-
15:00