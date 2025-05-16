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КДК не стал дисквалифицировать тренера «Спартака» Станковича за жест «пересчёта купюр»

КДК не стал дисквалифицировать тренера «Спартака» Станковича за жест «пересчёта купюр»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что было принято решение не дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за жест «пересчёта купюр», продемонстрированный во время матча 28-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (0:2). Встреча состоялась 11 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Мы рассмотрели жест, имитирующий пересчёт купюр, который демонстрировал в адрес скамейки запасных «Динамо» Станкович. Он принял участие в конференции по видео. Извинился, что не принял участие, так как плотный график. Не было возможности. «Спартак» заявил ходатайство, мы его удовлетворили. Мы рассмотрели все аспекты данного дисциплинарного нарушения, запросили дополнительные рапорты у судейской бригады. Все, в частности, Левников, представили рапорт, что не видели этот жест. Делегат тоже не видел этого жеста, поэтому он не был указан. И поэтому Станкович не был удалён с поля, так как ни один из судей не видел этот жест.

Но мы исследовали запись основного вещателя, технические записи. Для себя уяснили, кому был направлен жест. Станкович не признал, что этот жест носит оскорбительный характер. Тренер сказал: он имел в виду, что этот жест означает раздачу жёлтых карточек. Он обращался к боковому судье, так как «Спартак» получил много карточек к этому времени. Никто из судей не видел этот жест, так как они уже уходили. Мы обратили внимание, что раздача жёлтых карточек обозначается не так. Увидели, в чью сторону он показывал этот жест.

Но Станкович вёл себя корректно на заседании, извинился, что отнял много времени. Мы приняли решение: за оскорбительное поведение по отношению к соперникам, которое не повлекло прямого удаления и не было отмечено в протоколе, оштрафовать Станковича на 200 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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