Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев — о финале Кубка УЕФА: весь бывший СССР переживал за нас

Валерий Газзаев — о финале Кубка УЕФА: весь бывший СССР переживал за нас
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что после победы в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом» (3:1) ему звонила вдова экс-тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского. По словам Газзаева, в мае 2005-го, когда состоялся финал Кубка УЕФА, за армейцев болели все страны бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

«Когда мы утром прилетели в Москву, я только сел в машину — звонок: это была вдова Валерия Васильевича Лобановского, Ада Панкратьевна. Для меня это было так неожиданно! И она говорит: «Если бы Валерий Васильич был жив, он бы вас первый поздравил. Поскольку он знает, что это значит». Это было очень достойно. Весь бывший Союз переживал за нас. И её слова дорогого стоят», — приводят слова Газзаева «Известия».

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, четыре раза выигрывали Кубок страны, дважды — Суперкубок. После ухода из ЦСКА Валерий Газзаев работал в киевском «Динамо» и владикавказской «Алании».

Материалы по теме
Валерий Газзаев назвал ключевой момент выигранного ЦСКА финала Кубка УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android