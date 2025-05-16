Валерий Газзаев — о финале Кубка УЕФА: весь бывший СССР переживал за нас

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что после победы в финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом» (3:1) ему звонила вдова экс-тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского. По словам Газзаева, в мае 2005-го, когда состоялся финал Кубка УЕФА, за армейцев болели все страны бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

«Когда мы утром прилетели в Москву, я только сел в машину — звонок: это была вдова Валерия Васильевича Лобановского, Ада Панкратьевна. Для меня это было так неожиданно! И она говорит: «Если бы Валерий Васильич был жив, он бы вас первый поздравил. Поскольку он знает, что это значит». Это было очень достойно. Весь бывший Союз переживал за нас. И её слова дорогого стоят», — приводят слова Газзаева «Известия».

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, четыре раза выигрывали Кубок страны, дважды — Суперкубок. После ухода из ЦСКА Валерий Газзаев работал в киевском «Динамо» и владикавказской «Алании».