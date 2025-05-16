Радимов — о «Спартаке»: сезон просран, но Станковича надо оставлять

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов подвёл итоги сезона для «Спартака». Он считает, что красно-белые провалились в завершающемся цикле. В то же время, по его мнению, красно-белым нужно оставить у руля команды главного тренера серба Деяна Станковича.

«Сезон у «Спартака» просран — относительно ожиданий и результата. Молодцы спартачи, что поставили Максим свой хит петь до матча с «Ростовом» — как знали… Пятое или шестое место для «Спартака» с такими амбициями и с такими покупками, когда ты был зимой в двух очках от лидера, — это провал. Полуфинал кубка дома — просран. Но тот «Спартак», который был осенью, тот состав, который выигрывал матч за матчем, который прессинговал и летел по полю и всех сносил — это же было неслучайно. Поэтому я думаю, что Станковича надо оставить. Мне он на самом деле он симпатичен», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата. Из Кубка России клуб вылетел за шаг до Суперфинала.