«Краснодару» засчитано техническое поражение в матче с «Локомотивом» в женской Суперлиге

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодару» засчитано техническое поражение в матче 9-го тура женской Суперлиги с московским «Локомотивом» (0:3).
«Удовлетворён протест ЖФК «Локомотив». Встреча 9-го тура Суперлиги завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0. Результат матча аннулирован. КДК присудил поражение команде «Краснодар» в указанном матче со счётом 0:3, присвоив победу команде «Локомотив».
Причина: в матче принимала участие футболистка «Краснодара» Юлия Воротынцева, которая не была оформлена в установленном порядке. Её не было в протоколе матча, но она вышла на замену, не имея права участвовать во встрече», — приводит слова Григорьянца телеграм-канал Суперлиги.
- 16 мая 2025
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