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«Краснодару» засчитано техническое поражение в матче с «Локомотивом» в женской Суперлиге

«Краснодару» засчитано техническое поражение в матче с «Локомотивом» в женской Суперлиге
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Краснодару» засчитано техническое поражение в матче 9-го тура женской Суперлиги с московским «Локомотивом» (0:3).

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар (ж)
Краснодар
0:1 Лихота – 89'    

«Удовлетворён протест ЖФК «Локомотив». Встреча 9-го тура Суперлиги завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0. Результат матча аннулирован. КДК присудил поражение команде «Краснодар» в указанном матче со счётом 0:3, присвоив победу команде «Локомотив».

Причина: в матче принимала участие футболистка «Краснодара» Юлия Воротынцева, которая не была оформлена в установленном порядке. Её не было в протоколе матча, но она вышла на замену, не имея права участвовать во встрече», — приводит слова Григорьянца телеграм-канал Суперлиги.

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