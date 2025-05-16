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Гранат: может, после перестройки и прихода других игроков «Ростов» будет ещё лучше?

Гранат: может, после перестройки и прихода других игроков «Ростов» будет ещё лучше?
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Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался об игре и футболистах «Ростова».

«Футболисты «Ростова» — молодцы. Они заслуженно вышли в финал, команда показала характер и свои лучшие качества. Возможно, летом половину «Ростова» раскупят топ-клубы России. Но это зависит от политики клуба и желания самого футболиста. Может, после летней перестройки и прихода других футболистов «Ростов» будет ещё лучше?» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков по итогам 28 матчей.

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