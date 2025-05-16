Рагнар Сигурдссон назвал большим достижением выход «Ростова» в Суперфинал Кубка России
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Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о выходе южного клуба в Суперфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов со счётом 2:1. В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Выход в Суперфинал Кубка России — большое достижение и событие для «Ростова». Если не ошибаюсь, в последний раз команда играла в таком матче в 2014 году, когда я был в «Краснодаре». Тогда они победили нас по пенальти! Финал Кубка — это всегда 50 на 50, как по мне. Победит та команда, которая больше этого захочет», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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