Рагнар Сигурдссон назвал большим достижением выход «Ростова» в Суперфинал Кубка России



Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о выходе южного клуба в Суперфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 15 мая, «Ростов» обыграл московский «Спартак» в финале Пути регионов со счётом 2:1. В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.



«Выход в Суперфинал Кубка России — большое достижение и событие для «Ростова». Если не ошибаюсь, в последний раз команда играла в таком матче в 2014 году, когда я был в «Краснодаре». Тогда они победили нас по пенальти! Финал Кубка — это всегда 50 на 50, как по мне. Победит та команда, которая больше этого захочет», — сказал Сигурдссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.