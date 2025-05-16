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Президент «Рубина» Сафиуллин назвал хорошим результатом попадание клуба в первую восьмёрку

Президент «Рубина» Сафиуллин назвал хорошим результатом попадание клуба в первую восьмёрку
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Президент «Рубина» Марат Сафиуллин считает, что казанская команда показала хороший результат в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. «Рубин» после 28 туров РПЛ располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.

«Могу сказать, что в этом году мы смогли закрепиться в первой восьмёрке. Это хороший результат. Но мы не привыкли останавливаться на достигнутом, будем стараться играть лучше и в следующем сезоне выступить лучше. Подводить результаты будет корректно после окончания сезона. Представьте, если мы проиграем последние два матча по 0:5 — всё пойдет насмарку», — приводит слова Сафиуллина «Матч ТВ».

В двух заключительных матчах чемпионата России казанцы сразятся с «Химками» и «Оренбургом». Игра с подмосковной командой для «Рубина» будет выездной, встреча с оренбуржцами — домашней.

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