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Marca: «Ливерпуль» обеспокоен из-за контракта Конате, опасаясь «сценария Трента»

Marca: «Ливерпуль» обеспокоен из-за контракта Конате, опасаясь «сценария Трента»
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«Ливерпуль» беспокоится из-за отказа центрального защитника Ибраима Конате продлить контракт с клубом, заканчивающийся летом 2026 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в английском клубе считают, что ситуация с французским футболистом похожа на происходившее год назад с Трентом Александер-Арнольдом, отказавшимся от пролонгации трудового соглашения. Объединяет эти случаи и то обстоятельство, что Конате так же, как и Александер-Арнольдом, интересуется мадридский «Реал», о чём знают в «Ливерпуле».

Подчёркивается, что мерсисайдцев в большей степени беспокоит не потенциальная потеря денег из-за ухода Конате, а репутация клуба, из которого второй год подряд может бесплатно уйти в «Реал» игрок основного состава.

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