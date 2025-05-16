Защитник «Спартака» Литвинов избежал серьёзной травмы после матча с «Ростовом»
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Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник красно-белых Руслан Литвинов избежал серьёзной травмы после финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошёл дополнительное обследование. По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не повреждён. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.
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