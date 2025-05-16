Защитник «Спартака» Литвинов избежал серьёзной травмы после матча с «Ростовом»

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник красно-белых Руслан Литвинов избежал серьёзной травмы после финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошёл дополнительное обследование. По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не повреждён. Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В Суперфинале «Ростов» встретится со столичным ЦСКА 1 июня в Москве.