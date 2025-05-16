Голкипер «Динамо» Лунёв рассказал, как нужно играть с Дзюбой, чтобы не дать ему забить

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» рассказал, как нужно играть против нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы, чтобы не дать ему отличиться. Ранее Лунёв и Дзюба вместе выступали за «Зенит» и сборную России.

«[Нужно действовать] как с любой другой командой, как с любым другим опасным футболистом. Просто играть с ним поближе, не давать ему возможности во вратарской, не давать свободного места, пространства, не позволять ему реализовывать сильные качества», — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Акроном» состоится в воскресенье, 18 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.