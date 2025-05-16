Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отказался комментировать информацию об интересе «Манчестер Сити» к Вирцу

Гвардиола отказался комментировать информацию об интересе «Манчестер Сити» к Вирцу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать информацию об интересе «горожан» к атакующему полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу.

«Сейчас не время говорить об этом. До финала [Кубка Англии] никаких комментариев. У меня 24 выдающихся игрока. Я не собираюсь ни секунды говорить о будущем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний футболист прилетал в Манчестер вместе с семьёй для встречи с испанским тренером.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Вирц и его родители провели переговоры с Гвардиолой в Манчестере — Sport Bild

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android