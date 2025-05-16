Гвардиола отказался комментировать информацию об интересе «Манчестер Сити» к Вирцу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать информацию об интересе «горожан» к атакующему полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу.

«Сейчас не время говорить об этом. До финала [Кубка Англии] никаких комментариев. У меня 24 выдающихся игрока. Я не собираюсь ни секунды говорить о будущем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний футболист прилетал в Манчестер вместе с семьёй для встречи с испанским тренером.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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