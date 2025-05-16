Тренер «Ноттингема» Санту рассказал о состоянии Авонийи, вышедшего из искусственной комы

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о состоянии нигерийского нападающего команды Тайво Авонийи, который вышел из искусственной комы после перенесённой операции в связи со столкновением со штангой по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2).

«Он был прооперирован, и операция прошла хорошо, слава богу. Сейчас он находится под наблюдением. Он восстанавливается. Нам ещё предстоит дождаться разрешения врачей на посещения. Его семья там. Мы обеспокоены, но настроены позитивно. Это было очень тяжело для нас и для всех. Беспокойство из-за травмы, которую он получил, ситуация, через которую он прошёл… Это было тяжело для всех нас.

По имеющейся у нас информации, он должен находиться там под наблюдением не менее пяти дней, чтобы убедиться, что всё идёт хорошо. Я постараюсь навестить его как можно скорее, но он в надёжных руках, и его семья рядом, а это то, что ему действительно нужно, — поддержка близких.

Мы знаем, что с ним будет всё в порядке, ему просто нужно время. Я надеюсь, что на следующей неделе он сможет присоединиться к нам и быть рядом. Он замечательный парень. Этот сезон был таким тяжёлым для него, нам очень жаль», — приводит слова Эшпириту Санту Sky Sports.