Тороп обогнал Малафеева и вышел на второе место по «сухим» матчам в истории Кубка России

21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в истории Фонбет Кубка России, опередив экс-голкиперов Вячеслава Малафеева и Александра Филимонова. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Финальная игра Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0 (4:3 пен.)) стала 17-й, в которой вратарь красно-синих оставил свои ворота в неприкосновенности. На первом месте в данном рейтинге находится другой голкипер ЦСКА, Игорь Акинфеев. 39-летний футболист провёл 54 матча в Кубке России, в 23 из которых отыграл «на ноль».

1 июля ЦСКА встретится с «Ростовом» в Суперфинале турнира.

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