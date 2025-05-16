Тороп обогнал Малафеева и вышел на второе место по «сухим» матчам в истории Кубка России
Поделиться
21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в истории Фонбет Кубка России, опередив экс-голкиперов Вячеслава Малафеева и Александра Филимонова. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.
Финальная игра Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0 (4:3 пен.)) стала 17-й, в которой вратарь красно-синих оставил свои ворота в неприкосновенности. На первом месте в данном рейтинге находится другой голкипер ЦСКА, Игорь Акинфеев. 39-летний футболист провёл 54 матча в Кубке России, в 23 из которых отыграл «на ноль».
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
1 июля ЦСКА встретится с «Ростовом» в Суперфинале турнира.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 16 мая 2025
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:25
-
18:20
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:18
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
16:19
-
16:14
-
16:10
-
16:05
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:48