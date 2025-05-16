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Тороп обогнал Малафеева и вышел на второе место по «сухим» матчам в истории Кубка России

Тороп обогнал Малафеева и вышел на второе место по «сухим» матчам в истории Кубка России
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21-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в истории Фонбет Кубка России, опередив экс-голкиперов Вячеслава Малафеева и Александра Филимонова. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Финальная игра Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (2:0 (4:3 пен.)) стала 17-й, в которой вратарь красно-синих оставил свои ворота в неприкосновенности. На первом месте в данном рейтинге находится другой голкипер ЦСКА, Игорь Акинфеев. 39-летний футболист провёл 54 матча в Кубке России, в 23 из которых отыграл «на ноль».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

1 июля ЦСКА встретится с «Ростовом» в Суперфинале турнира.

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