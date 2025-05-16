Игорь Ледяхов: грустно, что «Ростов» не сохранит команду летом

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новости в СМИ о возможной распродаже футболистов «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб предлагает своих ведущих игроков топ-командам Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» показывает, что это кубковая команда. Ростовчане ровно прошли в чемпионате и выступили удачно в Кубке. Ещё неизвестно, как они выступят в финале с ЦСКА. Я бы не исключал того, что «Ростов» может выиграть Кубок России в этом сезоне. Сложно сказать, раскупят ли бóльшую часть состава «Ростова» этим летом, потому что в клубе происходит смена владельца. Если будет такая неразбериха, пять-шесть человек точно рассмотрят предложения от других клубов.

Там играют хорошие футболисты и игроки сборной России. Ребята провели удачный год и засветились, поэтому хотят повышать свой уровень. У «Ростова» есть уровень, дальше которого он не прыгнет, а футболисты хотят прогрессировать. Для каждого игрока переход в московскую команду с задачей на медали — это цель номер один. Грустно, что «Ростов» не сохранит такую команду этим летом, но это футбольная жизнь», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.