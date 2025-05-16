Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Ледяхов: грустно, что «Ростов» не сохранит команду летом

Игорь Ледяхов: грустно, что «Ростов» не сохранит команду летом
Игорь Ледяхов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новости в СМИ о возможной распродаже футболистов «Ростова». Ранее сообщалось, что клуб предлагает своих ведущих игроков топ-командам Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» показывает, что это кубковая команда. Ростовчане ровно прошли в чемпионате и выступили удачно в Кубке. Ещё неизвестно, как они выступят в финале с ЦСКА. Я бы не исключал того, что «Ростов» может выиграть Кубок России в этом сезоне. Сложно сказать, раскупят ли бóльшую часть состава «Ростова» этим летом, потому что в клубе происходит смена владельца. Если будет такая неразбериха, пять-шесть человек точно рассмотрят предложения от других клубов.

Там играют хорошие футболисты и игроки сборной России. Ребята провели удачный год и засветились, поэтому хотят повышать свой уровень. У «Ростова» есть уровень, дальше которого он не прыгнет, а футболисты хотят прогрессировать. Для каждого игрока переход в московскую команду с задачей на медали — это цель номер один. Грустно, что «Ростов» не сохранит такую команду этим летом, но это футбольная жизнь», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игорь Ледяхов высказался о работе Ролана Гусева в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android