Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно имя защитника, на подписании которого настаивает Флик

Стало известно имя защитника, на подписании которого настаивает Флик
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на подписании центрального защитника Жонатана Та, чей контракт с «Байером» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на желание немецкого специалиста подписать соотечественника, он не может гарантировать 29-летнему футболисту, что у испанского гранда не возникнет проблем с его регистрацией по примеру хавбека Даниэля Ольмо. Активный интерес к Та также проявляет «Бавария».

В нынешнем сезоне Жонатана Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Бавария» вступила в переговоры с трансферной целью «Реала» и «Барселоны» — Плеттенберг

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android