Стало известно имя защитника, на подписании которого настаивает Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на подписании центрального защитника Жонатана Та, чей контракт с «Байером» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на желание немецкого специалиста подписать соотечественника, он не может гарантировать 29-летнему футболисту, что у испанского гранда не возникнет проблем с его регистрацией по примеру хавбека Даниэля Ольмо. Активный интерес к Та также проявляет «Бавария».

В нынешнем сезоне Жонатана Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: