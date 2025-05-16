Червиченко: после смены Абаскаля на Станковича у «Спартака» тот же результат

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отставке нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Что касается отставки Станковича, всё возможно. Нет трофеев, игры и перспектив. На мой взгляд, для Станковича плохой сигнал — работа его земляка Николича в ЦСКА, где мы видим совершенно другую картину. Марко удачно собрал команду в единый боевой кулак, который продвигается вверх. Уже сейчас армейцы в Суперфинале Кубка России и, скорее всего, получат бронзовые медали чемпионата. Тот ЦСКА, который был в начале сезона, и сейчас — это две большие разницы. А «Спартак» как был чемпионом России и обладателем Кубка в мозгах журналистов, так и остался. Его ещё в феврале-марте наградили чемпионскими медалями, а пару недель назад, по версии журналистов, красно-белые завоевали Кубок.

После смены Абаскаля на Станковича результат тот же. Конечно, «Спартак» выдал победную серию осенью, когда казалось, что всё хорошо. Это было удачное стечение обстоятельств, и другие команды РПЛ не были готовы к игре троих невысоких, но эффективных и быстрых ребят, как Барко, Маркиньос и Угальде. Уже когда поняли, как против них играть, у Угальде результат — ноль, Барко — жалкие итоги, а Маркиньос отдаёт и забивает издалека. Нельзя сказать, что эта троица сметает всех — быстро нашли противоядие», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.