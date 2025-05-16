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ЭСК РФС: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»

ЭСК РФС: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
Евгений Кукуляк
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поддержала все решения Евгения Кукуляка (Калуга), работавшего главным арбитром на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» (0:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

1. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота «Локомотива» на восьмой минуте:

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив». Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев сосредоточен на мяче, и его руки естественно двигаются при выпрыгивании вверх, он играет в мяч, с его стороны нет явного дополнительного движения рукой в сторону соперника, контакт с соперником ненаказуемый».

2. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота «Локомотива» на 20-й минуте:

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив». Игрок «Локомотива» Егор Погостнов выпрыгивает вверх в нормальной манере и играет в мяч, его руки естественно движутся для этого действия игрока. В то же время футболист «Факела» Алексей Каштанов совершает движение в сторону Погостнова и инициирует контакт с телом и рукой защитника «Локомотива», — приводится текст решения.

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