ЭСК РФС: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поддержала все решения Евгения Кукуляка (Калуга), работавшего главным арбитром на матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» (0:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

1. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота «Локомотива» на восьмой минуте:

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив». Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев сосредоточен на мяче, и его руки естественно двигаются при выпрыгивании вверх, он играет в мяч, с его стороны нет явного дополнительного движения рукой в сторону соперника, контакт с соперником ненаказуемый».

2. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота «Локомотива» на 20-й минуте:

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив». Игрок «Локомотива» Егор Погостнов выпрыгивает вверх в нормальной манере и играет в мяч, его руки естественно движутся для этого действия игрока. В то же время футболист «Факела» Алексей Каштанов совершает движение в сторону Погостнова и инициирует контакт с телом и рукой защитника «Локомотива», — приводится текст решения.